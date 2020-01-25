Boğa – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile finansal anlamda risk almak için pek de uygun değil, keza borç vermek için de. Bunun yanı sıra özellikle arkadaşlarınızla finansal konular üzerinden yanlış anlamalara mahal verecek tartışmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ödemelerinizi yaparken dikkatli olun, yanlış yerlere yanlış ödemeler gitmesin. Banka hesaplarınıza da karışıklıklar olabilir, muhasebeciniz hatalar yapabilir.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile; arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek destekler, güzel davranışlar görebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı olmalısınız. Eğer partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin. Bu etkileşim, dostlarınıza karşı veya dostlarınızdan size karşılıksız gelebilecek büyük bir sevgi ve desteğe işaret etmekte. Bir yardım organizasyonunda aktif görevler alabilir, desteğe ihtiyacı olanlara yardım edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber bir sanat aktivitesine katılabilirsiniz, bu bir resim sergisi olabilir, konser olabilir, bir açılış olabilir. Ya da hayatınızda biri yoksa, hafta boyunca arkadaşlarınızın düzenleyeceği organizasyonlara veya sosyal etkinliklere katılın bol bol, romantik bir aşk sizi orada bir yerde bekliyor olabilir.