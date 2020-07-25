Boğa – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile de finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz de.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. iş ve çalışma ortamınızda kontrolünüz dışında gelişen bir takım konular ve olaylar yüzünden kendinizi stresle savaşırken bulabilirsiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmenizde yarar var. Lütfen yola çıkacak olanlar aracınızın kontrollerini, muayenelerini ne gerekiyorsa yaptırın, minik sorunlar tadınızı kaçırabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ve yakın çevreniz ile özellikle sözlü iletişimde agresifçe, aşırı eleştirel, despot, sınırları zorlayıcı ifadelerden kaçınmak yerinde olacaktır. Koşulları ve şartları çok fazla kontrol edemeyebilirsiniz, elde olmayan koşullar ve şartlar sinirlenmenize ve yıpranmanıza neden olabilir, sabırlı davranmaya özen gösterin. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınız ile gerginlikler oluşabilir. Bilgi, iletişim, seyahatlerle ilgili konularda gerginlikler oluşabilir, fikirlerinizi ifade etmek için çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Akrabalarla ilişkilerde, yurt dışı, yabancılar, tanıtım, reklam gibi konularda gerginlikler oluşabilir.