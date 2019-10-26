Boğa – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar üzerinde etkili olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz. Yeni birileri ile tanışma için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer hayatınızda biri de varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çokta fazla kaçırmayın derim.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile sağlıkla ilgili özellikle tansiyon sıkıntısı olabilir, çarpıntılar olabilir. Duygusal anlamda hayatınızda gergin bir hava hakim olabilecek. Sizi kısıtlayan konu ve koşullardan delicesine kurtulmak isteyebilirsiniz. Bu dönem takımlarla, kalabalıklarla hareket etmek sizi biraz yorabilir, tek başınıza tek tabanca takılmak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar ve ilişkilerde sürpriz, skandal, beklenmedik koşullar oluşabilir. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Finansal konular harekete geçmeye başlıyor. Fakat kişisel kazançlarınızdan öte bu eşinizin, ortağınızın finansal konuları, banka, kredi, çek, senet, vergi, burs gibi konularda etki edecek. Eşinizden veya ortağınızdan rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Ödeme yapmanız gereken koşullarda yine destekleyici etkiler altında olacaksınız. Bu süreçte ihtiyacınız olan borcu veya krediyi rahatlıkla alabileceksiniz, yalnız abartmayın! Miras ile ilgili konuları gündemde olanlar olası sorunları daha kolay çözüme kavuşturabilecekler.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlar da olabilir. Eğer evlilik tarihinizin Merkür'ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Size asıl düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir.