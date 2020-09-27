Boğa – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

Bu dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza extra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Boyun – Boğaz bölgesi oldukça hassas olabilir. Mars / Satürn sert etkileşimi özellikle sağlık, iş ve çalışma ortamı, seyahatler, hukuksal konular, yabancılarla yapılan işler konularında krizler, sıkıntılar, problemler, kötü şans, engellere işaret etmekte. Özellikle sağlığınıza extra dikkat edin, vücudunuzu çok fazla çalışmak için zorlamayın, tansiyon- kan dolaşım dengenize dikkat edin, sonra hastanelik olmayın. Eğer kendi işinizse resmi evraklar konusunda dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Yabancılarla işler yapıyorsanız veya yurt dışı ile ilgili seyahat planınız var ise veya yüksek eğitime başlamayı planlıyorsanız bu hafta bu konularda bazı dertlerle uğraşmanız gerekebilir.