Boğa – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. İllegal işlerden uzak durmalı, yapacağınız her işi prosedürüne uygun bir şekilde yapmalısınız. Hukuksal konular, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla ilgili konularda sabrınız epey test edilebilir, bu konularda majör bir takım sorunlarla uğraşmanız gerekebilir.

Keza sağlığınızda pek iyi gözükmüyor, bu dönem çok çabuk hastalanabilir, vücut direnciniz düşük olabilir, ateşli hastaklıklar, kan ve kan değerleri ile ilgili konularda problemler ortaya çıkabilir. Bu hafta kontrolünüz dışında gelişen tüm olaylar sizi epey yorabilir, ruhsal anlamda da gerginlik, huzursuzluk, depresyon gibi durumlar oluşabilir. Venüs /Uranüs etkileşimi ile beklenmedik, sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Bu hafta bir parça krizlerle mücadele haftası gibi olacak sizler için ama emin olun alnınızın akıyla çıkabileceksiniz. Yalnız olanlar ise gizli bir takım ilişkiler içine girebilirler, görüştükleri kişileri çevrelerindeki kişilerden saklayabilirler. Özel hayatınızla ilgili kontrol dışı, sizi şaşırtacak ani ama endişe verici kötü sürprizler söz konusu olabilir. Bu hafta özel hayatınızla ilgili beklenmeyeni, umulmayanı beklemekte yarar var.