Boğa – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir.

Seyahatler organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var zira Merkür Retro! Burcunuzda seyahat eden Uranüs'ün tutulmaya destekleyici olması, hayatınıza çeki düzen vermek, yeniden organize etmek, kontrollü riskler alacağınız bir dönem olacak. Eski ile yeni bir durumu başarılı bir şekilde sentezleyebileceksiniz. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla ilgili konularda güzel destekler alabilir, bu konularda ilginç projelerde yer alabilirsiniz. Ya da yurt dışı kariyer fırsatı elde edebilir, ülke değiştirebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.