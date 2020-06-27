Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
Boğa – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir.

Seyahatler organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var zira Merkür Retro! Burcunuzda seyahat eden Uranüs'ün tutulmaya destekleyici olması, hayatınıza çeki düzen vermek, yeniden organize etmek, kontrollü riskler alacağınız bir dönem olacak. Eski ile yeni bir durumu başarılı bir şekilde sentezleyebileceksiniz. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla ilgili konularda güzel destekler alabilir, bu konularda ilginç projelerde yer alabilirsiniz. Ya da yurt dışı kariyer fırsatı elde edebilir, ülke değiştirebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Oğlak burcundaki Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Mars Koç burcunda: Kral tahtına çıkıyor
Dinçer Güner ile Astrologlar Arasında: Köprüden önce son çıkış