Boğa – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte iş arayanlar için özellikle bu Dolunay dönemi daha girişken, atak ve insiyatif ve sorumluluk almaya daha hazır bir halde olacaksınız. Çalışanlar terfi beklentisi içine girebilirler. Her şekilde bu Dolunay mesleki kariyerinize ilişkin konularda gelişmeler yaşamayı bekleyebilirsiniz. Sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır.

Dolunay ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Dolunay’da Uranüs etkin olacağından dolayı, kariyer konusunda kendinize çok fazla yüklenmeyin, nefes alabileceğiniz kaçış alanları bırakın. İlişkilerinizde ya da kariyer konularında ciddi bir meydan okuma, kavga, tartışma söz konusu. İpleri kopabilir aman dikkat! Ne işinizi evinize ne de evinizi işinize taşıyın, birbirine karıştırmayın bana sorarsanız. Ani bir kariyerde yön değişikliği söz konusu olabilir. Bu aralar her şeyden nem kapabilir, sabrınız azabilir, öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Başınıza bela açmayın, bu aralar her ne yaparsanız negatif olarak, geniş kitleler tarafından bilinebilir, dikkat edin!

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor, kira kontratları, alım satım araştırmaları yapma ve aile ile önemli konuları masaya yatırma zamanı. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Birbirinden keyifli özellikle deniz yolculukları veya deniz kenarı yerlere yolculuklar gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşleriniz ile daha ılımlı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeye başlıyorsunuz. İlişkiler, aile ilişkileri ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırabilir, ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatına ilişkin güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz.