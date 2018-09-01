Boğa – 3 Eylül Haftalık Burç Yorumu

3 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

6 Eylül’de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Yalnız olanlar birden fazla kişi ile flört edip karar verme aşamasına gelebilirler, bolca mesajlaşma, mailleşme ve telefonlaşmalar gündemde olacak.

Size keyif katacak veya mutlu edecek yeni şeyler öğrenmeye başlayabilir, eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunun yanı sıra daha esprili, neşeli olacaksınız. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenen özellikle yazar ve şairler, reklam metni yazarlar…vs bu süreçte ilginç fikirleri ile dikkat çekici olacaklar. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilir, bu tutumunuz karşınızdaki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Çocuğunuz var ise onunla yeni bir şeyler öğrenme odaklı bir süreç olabilir. Ona yeni bir bakıcı, dadı arayışına girebilirsiniz. Bu dönem hoşunuza giden şeyleri okuma, araştırma, bilgi sahibi olma zamanı. 9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir açıkçası. Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Eğer ki yaratıcı bir iş yapıyorsanız bu Yeni Ay yaratım gücünüzü arttırıcı bir şekilde destekleyecektir. Fakat paranızla ilgili risk almak, kumar oynamak, şans oyunlarına dalmak, borsada yatırım yapmak, borsa oynamak için de pek uygun bir hafta değil açıkçası.

9 Eylül’de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. İlişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Hemen üzülmeyin, yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atmaya başlayabilirler, bazılarınız söz, nişan, evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz.