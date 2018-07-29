Boğa – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Hafta boyunca tahammül seviyeniz sıfırın altına seyredebilir, tepkileriniz her zamankinden çok daha sert ve kavgacı olabilir. Çarpmalara, düşmelere, kazalara açık bir haftadasınız.

Hayatınızı riske atacak her türlü konudan, bela olabilecek her türlü işten uzak durun. Bedensel sağlığınıza dikkat edin, spor yapıyorsanız eğer bedeninizi çok fazla zorlamayın. Özellikle kariyer konularında oldukça stresli bir hafta sizleri bekliyor. Öfkeyle kalkıp birden istifa dilekçenizi vermeyin, üstlerinizle ve patronlarınızla ağız dalaşlarına girmemeye özen gösterin. Aceleci ve panik bir hafta sizleri bekliyor, yetiştirilmesi gereken işler ve koşturmalarla dolu bir hafta olacak sizler için. Diğer yandan Merkür Retrosu da tüm hızıyla devam etmekte. Evinizde, yuvanızda elektronik aletlerde bozulmalar, arızalar söz konusu olabilir. Aile içi iletişimde aksaklıklar, iletişim kuramama, yanlış anlamalardan ortaya çıkan kopuklar söz konusu olabilir. Taşınmak ve yer değiştirmek için uygun bir zamanda değilsiniz. 20 Ağustos’a kadar beklemenizde fayda var.