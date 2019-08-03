Boğa – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşim, arsa, ofis alım ve satımını ilgilendiren konularda rahat nefes almanızı sağlayacak hem de finansal anlamda borçlar, ödemeler, kredilerle ilgili konularda destekleyici bir etki yaratacaktır.

Ev almak, kredi çekmek, aile içinde birinin rahatsızlığının giderilmesi, kiraya çıkmak, ev bulmak, nafaka bağlatmak, ortak işlerden elde edilen gelirlerin artması gibi durumlar söz konusu. Tüm bu alanlarda oldukça keyifli bir haftaya işaret etmekte. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Kira kontratları, alım satım araştırmaları yapma ve aile ile ilgili önemli konuları masaya yatırma zamanı!