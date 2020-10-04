Boğa – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. illegal işlerden uzak durmalı, yapacağınız her işi prosedürüne uygun bir şekilde yapmalısınız.

Hukuksal konular, yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla ilgili konularda sabrınız epey test edilebilir, bu konularda majör bir takım sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. Keza sağlığınızda pek iyi gözükmüyor, bu dönem çok çabuk hastalanabilir, vücut direnciniz düşük olabilir, ateşli hastalıklar, kan / kan değerleri ile ilgili konularda problemler ortaya çıkabilir. Bu hafta kontrolünüz dışında gelişen tüm olaylar sizi epey yorabilir, ruhsal anlamda da gerginlik, huzursuzluk, depresyon gibi durumlar oluşabilir. Hafta boyunca her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan çok yorgun düşebilir, sinirleriniz yıpranabilir. Bu enerjinizi mesleki anlamda daha iyi ve daha güçlü olmak için kullanmanızı tavsiye ederim.