Boğa – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte iş ve çalışma ortamınızda huzur, denge ve barış süreci başlıyor. Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir, yaptığınız işten çok daha fazla keyif alabilir, iş ortamınızda dengeli ve barışı sağlayacak olan kişi siz olabilirsiniz.

Eğer hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş yerinizden biriyle görüşmeye başlayabilir, bu bir müşterimiz olabilir ya da aynı sektörde çalıştığınız biriyle duygusal bir yakınlık kurabilirsiniz. Venüs sayesinde günlük hayatımızda daha keyifli hale dönüştürebilir, kendinize yeni bir ev hayvanı alabilir, güzelleşmek için minik operasyonlar yaptırabilirsiniz. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım ve satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır. Tutulma ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz.

Tutulma ile birlikte ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.