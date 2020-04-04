Boğa – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz ve bunları evden de yürütmeniz gerekebilir. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür hayatınızda görünmeyen noktalarında seyahat edecek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, sık sık arkanızdan fısır fısır konuşan insanların varlığına şahit olabilir, bilgi alışverişlerinde sıkıntılar meydana gelebilir. Kendinizi yeteri kadar iyi ifade edememekten, anlaşılmamaktan yakınabilirsiniz. Eğer yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyorsanız nispeten daha şanslı olabileceksiniz. Bu dönem içe dönüp kendinizi daha çok sorgulayabilirsiniz. Bu dönem içinizdekileri kağıda dökmek, hayatınızın artılarını ve eksilerini karşılaştırabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yanda panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması. Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz. Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz.