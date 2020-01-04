Boğa – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Yine tutulma etkisi ile, anlaşmakta biraz zorlanacağınız yeni bir iş olasılığı ile karşılaşabilirsiniz. Bu bir anlaşma, sözleşme gerektirebilir fakat bu işi hallederken şartları ve koşulları biraz zorlamanız gerekmektedir. Bu dönem çocuk sahibi olmak gibi bir düşünceniz varsa, önümüzdeki 2,5 aylık süreç bu konuda gökyüzü oldukça destekleyici olacaktır. Bu tutulmanın etkisi 2,5 ay boyunca sürecek ve bu süreçte hayatınızın akışını değiştirecek iş koşulları ile de karşılaşabilirsiniz. Dostlarınızla ortak fikirler, yeni projeler, ilham verici yeni fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Tutulma Plütonyen bir tutulma olacağından dolayı, yine de mahkeme ve yasal konularla ilgili dikkatli olunmasında fayda vardır, kimse ile yasal bir sürece götürecek duruma düşmemeye özen gösterilmesinde fayda var.