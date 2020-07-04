Boğa – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan manevi anlamda oldukça destekleneceğinize hatta onlarla tatil planları yapabileceğinize işaret etmekte.

Bu hafta yardımlaşma haftası olacak! Yakın çevrenize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, kardeşlerinize, kuzenlerinize destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Duygusal olarak onların yanında olduğunuzu hissettirmeniz beklenebilir sizden. Yine hafta boyunca zihniniz oldukça yaratıcı olacak, hayal gücünüz ve zihniniz birleşerek güzel projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Yeni bir kitaba başlayabilir, yeni bir senaryo yazmaya başlayabilirsiniz. Duygularınızı ifade etmek ve ortaya çıkarmak çok daha kolay olacaktır. Sevdiklerinizle bir araya gelmek, organizasyonlar yapmak, birlikte vakit geçirmek, ilişkileri pekiştirmek ve güçlendirmek içinde harika.