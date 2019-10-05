Boğa – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. Birlikte çalıştığınız kişilerle veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle iletişim kurmakta güçlük çekebilirsiniz. Eğer evinizde veya iş yerinizde çalıştırdığınız birileri var ise, her türlü hırsızlığa karşı dikkatli olmanızı öneririm. Yurt dışı, eğitim, seyahatler, resmi belgeler ve işlemler, yasal işler konusunda ise bir yandan sorumluluklar artarken bu alanda bir takım kısıtlamalarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konularda içsel anlamda huzursuzluklarınız olabilir, sorumluluklardan kaçmamak – aksine yüzleşmek gerekebilir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konularda bazı hırslar, kıskançlıklar gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Hemen üzülmeyin, yalnız olanlar ciddi ilişkilere adım atmaya başlayabilirler, bazılarınız söz, nişan, evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev ise astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton’un etkileşimi ile özellikle kendinizle ilgili zorunlu bir yapılanma içine girebileceğinize işaret ediyor. Bu da diyet, spor gibi konularla olabilir. Yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konularda bir takım zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir. Ayrıca Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak, özellikle finansal konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Krediniz onaylanabilir, kaynak veya borç arıyorsanız bulabilir, ortaklaşa işlerden elde edilen gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir.