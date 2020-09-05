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Boğa – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Boğa – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 5, 2020
Boğa – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu
7 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 12. evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir. Biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz. Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz. Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz.

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