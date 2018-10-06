Boğa – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ortaklıklara imzalar atmak, yeni projelere başlamak, partner veya ortakla beraber seyahatler yapmak için çok güzel bir zaman dilimi.

Fikirlerinizle karşınızdaki kişileri rahatlıkla etkileyebileceksiniz. Bu hafta itibari ile 31 Ekim’e kadar tüm sözleşme ve imza gerektiren işlerinizi halledebileceksiniz. Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle sağlığınız risk altında bu hafta, dikkatli olmakta yarar var. Ağrılar, sancılar, özellikle bel bölgenize, böbreklerinize, genital bölgelerinize dikkat edin. İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir. İş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Bu hafta değişime açık olduğunuz sürece şans sizden yana olacaktır. Yalnız bu hafta biraz daha kendinize dönebilir, yalnızlık ve sessizlik ihtiyacınız artabilir.

Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile özellikle kendinizle ilgili zorunlu bir yapılanma içine girebileceğinize işaret ediyor. Bu diyet, spor..vb şekilde olabilir. Yurt dışı, hukuksal konular, yabancılarla ilişkiler, yüksek öğrenim gibi konularda bir takım zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir