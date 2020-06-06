Boğa – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Finansal anlamda kandırılma, umutlarınızın kırılması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Para konusunda, para anlaşmaları konusunda gereksiz yere mütevazı ve kabullenici olabilirsiniz de dikkatli olun.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir ancak sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir.