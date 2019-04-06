Boğa – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sizi manevi anlamda tatmin edecek destekler, güzel davranışlar görebilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı olmalısınız.

Eğer ki partneriniz yok ise bu hafta arkadaşlarınız sizin için çöpçatanlık yapabilirler, buna izin verin. Dostlarınıza karşı veya dostlarınızdan size karşılıksız gelebilecek büyük bir sevgi ve desteğe işaret etmekte. Bir yardım organizasyonunda aktif görevler alabilir, desteğe ihtiyacı olanlara yardım edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber bir sanat aktivitesine katılabilirsiniz, bu bir resim sergisi olabilir, konser olabilir, bir açılış olabilir. Ya da hayatınızda biri yok ise, hafta boyunca arkadaşlarınızın düzenleyeceği organizasyonlara veya sosyal etkinliklere katılın, bol romantik bir aşk sizi orada bir yerde bekliyor olabilir. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Yurt dışı, yabancılar, eğitimle ilgili konular ve hukuksal konularda ciddi zorlanmalar, kontrol dışı gelişmeler oluşabilir. Vize, pasaport işleriniz var ise tüm evraklarınızın tam olduğuna emin olun, sıkıntı yaratabilir, bürokratik engele takılabilirsiniz. Kısacası bu hafta seyahatler biraz sıkıntılı. Psikolojik anlamda da çabuk yorulabilir, uyku düzeninizde bozulmalar söz konusu olabilir. Sağlığınıza da keza özen göstermenizde yarar var. Bazı gizli durumlar, gizli konuşmalar, dedikodular gündeme gelebilir ve canınız biraz sıkılabilir. Kendinizi ruhsal anlamda bol bol sıkıntıda hissedebilirsiniz.