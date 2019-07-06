Boğa – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Valla sizler için oldukça zor bir hafta, adeta barut fıçısı gibi ortaklıkla gezebilirsiniz. Bir yandan panik duygusu, yetiştirilmesi gereken işler ama bir taraftan elinizi hangi işe atsanız sakız gibi uzaması. Stresle baş etmeyi öğrenmelisiniz bu hafta. Hızlı hareket etmekten, çarpmalara, düşmelere, kazalara da açık olabilirsiniz.

Tahammülünüz azalabilir, insanları bu aralar idare etmek pek kolay olmayabilir sizler için. Hele ki konu özgürlüğünüze müdahale ile ilgili bir konu olur ise, karşınızdaki kişinin ipini hemen çekebilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Özellikle öngörülmez, kontrol dışı olaylar gündeme gelebileceği gibi, zihinsel anlamda özel uyanışlar yaşayabilir, farklı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yalnız koşulları ve şartları çok da fazla zorlamamanızda yarar var, bir şeyler olmuyorsa bırakmayı da öğrenebilmelisiniz. Komşularınız veya kardeşlerinizle bu hafta kavga etmemeye, kapışmamaya özen gösterin. Sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı biraz daha saygılı olmaya çalışın. Yaşamınızda değişim istiyorsanız bunu önce zihninizde inanarak başlatmalısınız.

Güneş/Neptün etkileşimi ile de sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan manevi anlamda oldukça destekleneceğinize hatta onlarla tatil planları yapabileceğinize işaret etmekte. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir. Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, televizyon, müzik seti,..vs de bir takım arazlar oluşabilir.

Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.