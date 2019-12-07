Boğa – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Bu dönem kredi çekebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazılarınız primler, burslar, nafakalar konusunda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirler.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Yurt dışı, yabancılar, uluslar arası işler ile ilgili konularda arzu ettiklerinize ulaşmak çok kolay olmayabilir. Bu alanlarda istemeyeceğiniz sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı arzu ettiğiniz seyahatlere çıkamayabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider-gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Eğer kişisel haritalarınızda Dolunay’ın düştüğü yer ve kurduğu kontaklar iyi ise, sürpriz, beklenmedik kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik kazançları yanı sıra yine ani giderler de gündeme gelebilir. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Finansal konularda, ödemelerde, kredilerde minik aksaklıklar, hesap hataları, yanlışlıklar ortaya çıkabilir. Bu hafta finansal konularla ilgili imzalar atmak için pek de uygun bir hafta değil, önümüzdeki haftayı beklemenizde yarar var. Arkadaşlarınızla, dostlarınıza karşı aşırı fedakar ve verici davranabilirsiniz. Ya da finansal konular üzerine minik hayal kırıklıkları, alınganlıklar oluşabilir. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Yurt dışı seyahatleri ve uluslararası ilişkiler, pasaport, vize ile ilgili konularda sürpriz fırsatlar ve şanslarla karşılaşabileceksiniz. Yurt dışında çalışmak ya da yabancılarla çalışma ile ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kitap çıkarmak isteyebilir, hayatınızı değiştirecek bir eğitim durumu ile karşılaşabilir, yeni bir diploma edinmek isteyebilirsiniz. Yasal konularda da şans sizden yana olacak. Bunlarla da sınırlı kalmayabilir, sürpriz ve heyecan dolu maddi-kariyer fırsatlara hazır olun!