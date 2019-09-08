Boğa – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; iş arayanlar iş bulabilir, iş yerinde fikirlerinizle dikkat çekebilir, işinizle ilgi önemli müşterilerle önemli toplantılardan karlı çıkabilirsiniz. Eğer ki işiniz satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım ile ilgili ise yaşadınız! En keyifli dönemde olabileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız, işinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu bu süreçte.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; iş ve çalışma ortamınızda huzur denge ve barış süreci başlıyor. Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir, yaptığınız işten çok daha fazla keyif alabilir; iş ortamınızda dengeli ve barışı sağlayacak olan kişi siz olabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş yerinizden biriyle görüşmeye başlayabilir, bu bir müşterimiz olabilir ya da aynı sektörde çalıştığınız biriyle duygusal bir yakınlık kurabilirsiniz. Venüs sayesinde günlük hayatımızda daha keyifli hale dönüştürebilir, kendinize yeni bir ev hayvanı alabilir, güzelleşmek için minik operasyonlar yaptırabilirsiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Fakat iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir ancak Neptün etkili bu Dolunay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir.