Boğa – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Ddolunay meydana gelecek. Bu Dolunay aşk, çocuklar, yaratıcılık, spekülatif kazançlar, hobiler, yaratıcılığı ilgilendiren bölgede meydana gelecek. Bu konularda genel olarak titiz, detaycı, mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Özel hayatta bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir açıkçası.

Yeni tanışabileceğiniz kimselerin size verdiği bilgileri farklı noktalardan doğrulamayı ihmal etmeyin bence. Eğer yaratıcı bir iş yapıyorsanız bu Dolunay yaratım gücünüzü arttırıcı bir şekilde destekleyecektir. Fakat paranızla ilgili risk almak, kumar oynamak, şans oyunlarına dalmak, borsada yatırım yapmak, borsa oynamak içinde pek uygun bir hafta değil açıkçası. Yeni bir hobiye başlamak, el işlerine yönelmek, detay gerektiren bir uğraşla haşır neşir olmak için ise harikadır. İşin içinde Neptün olduğundan dolayı özel hayatınızı bu Dolunay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsnız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihityacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Fedakarlık etmek, alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. Yurt dışı, yabancılar, uluslar arası işler, eğitim, yayıncılık, hukuksal konularda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Keyifli bir seyahat organize edebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi veya proje teklifi alabilirsiniz. Eğitim, akademik konular, hukuksal konular, yurt dışı bağlantılı konularda güzel destekler alabilecek, bu konularda şu sıralar önemli bir gündeminiz var ise alacağınız desteklerle amacınıza ulaşabileceksiniz.