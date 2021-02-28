Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

5.evinize doğan Dolunay ilişkiler, aşk hayatınızda olumlu yenilikler, netleşmeler yaşatabilir.

Halledilemeyen sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Bekarsanız yeni bir flörte başlama kararı alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, sürpriz hamilelik haberleri gelebilir. Çocuğunuzun yaşamındaki sürüncemedeki konular genel yaşamı, eğitim gibi alanlarda belirsizlikler ortadan kalkabilir. Sosyal hayatınızda değişimler, yeni planlar, yeteneklerinizin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bekarsanız yeni bir flört başlangıcı olabilir.