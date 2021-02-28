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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

1-7 Mart 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Şubat 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Mart 2021

5.evinize doğan Dolunay ilişkiler, aşk hayatınızda olumlu yenilikler, netleşmeler yaşatabilir.

Halledilemeyen sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Bekarsanız yeni bir flörte başlama kararı alabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak, sürpriz hamilelik haberleri gelebilir. Çocuğunuzun yaşamındaki sürüncemedeki konular genel yaşamı, eğitim gibi alanlarda belirsizlikler ortadan kalkabilir. Sosyal hayatınızda değişimler, yeni planlar, yeteneklerinizin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bekarsanız yeni bir flört başlangıcı olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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