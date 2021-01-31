Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

1-7 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
31 Ocak 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Kariyeriniz, evliliğinizde yeni planlarınızı erteleyin. Ani iş değişiklikleri, yeni imzalar, yeni kontratlara başlamayın.

İlla imza atmak durumundaysanız şartlarınızı iyice gözden geçirin. Üstlerinizle ilişkilerde, otorite figürleriyle ilgili yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Yazılı, sözlü mesajlarınıza, verdiğiniz bilgilere kontrol edin. Terfi, zam gibi beklentileriniz varsa gecikmeler yaşanabilir. Yaşamınızda yarım kalmış konuları işlerinizi toparlayın. Ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili meseleler, eski konular ön plana çıkabilir. İletişiminize dikkat edin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
28 Ocak Aslan dolunayı: Huzur mu arıyorsun? Yok öyle bir şey
20 Ocak – 18 Şubat Güneş Kova burcunda: Kemerlerinizi bağlayın
7 Ocak – 3 Mart Mars Boğa burcunda: Huzurunuzu kaçırmaya geldim