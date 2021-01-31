Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1-7 Şubat 2021

Kariyeriniz, evliliğinizde yeni planlarınızı erteleyin. Ani iş değişiklikleri, yeni imzalar, yeni kontratlara başlamayın.
İlla imza atmak durumundaysanız şartlarınızı iyice gözden geçirin. Üstlerinizle ilişkilerde, otorite figürleriyle ilgili yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Yazılı, sözlü mesajlarınıza, verdiğiniz bilgilere kontrol edin. Terfi, zam gibi beklentileriniz varsa gecikmeler yaşanabilir. Yaşamınızda yarım kalmış konuları işlerinizi toparlayın. Ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili meseleler, eski konular ön plana çıkabilir. İletişiminize dikkat edin.