Boğa Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün sizin için önem taşıyacak. İkili ilişkiler açısından değişim ve dönüşüm yaşanabilir.

Birlikteliğinizde, evliliğinizde önemli kararlar verebilirsiniz. Uranüs etkisi ani evlilik teklifi, ya da ani ayrılık kararlarını gündeme getirebilir. Yeni bir ilişki başlangıcıyla, ani bir aşka çekilebilirsiniz. Sorumluluklarınızdan, iş yükünüzden kurtulmak isteyebilir, kariyerde beklenmedik yol ayrımları, yer değişimleri yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza, strese bağlı öfke patlamalarına dikkat edin. Tansiyon, sinir sistemine karşı gökyüzü uyarıyor. Yaşamınızda yenilikler ya da değişim arzusu ortaya çıkıyor.