Astroloji - Boğa Haftalık Burç Yorumu

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022

Kariyerde yeni beklentileriniz varsa ertelemelisiniz. Yeni bir anlaşma, sözleşme, imzalı işlerden kaçının, kontrat yapmayın.

Merkür retrosu tepe noktasında meydana geleceğinden kariyerde otorite figürleriyle gerginliklerden kaçının. Mesajlarınıza, maillerinize dikkat etmeli, kaybolma ihtimaline karşı bilgilerinizi yedeklemelisiniz. Eşinizle, partnerinizle, ailenizle ilişkilerde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, geçmiş konular tartışmaya sebebiyet verebilir. Bu dönem sakinliğinizi korumalı, sorunların üstüne gitmemelisiniz. 26 Ocak- 5 Şubat haftasında ise beklediğiniz hukuksal konularda gecikmeler yaşatabilir. Bu dönem yeni bir dava açmayın.

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