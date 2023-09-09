Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Romantizm, yaratıcılık, çocuklarla ilgili konular hafta boyu öne çıkarken, tamamlayamadığınız konuları eyleme dökme dönemi. Kendinizi ortaya koyacaksınız. İkili ilişkilerde, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişime dikkat etmek gerekiyor.

Merkür retrosuna 15 Eylül itibariyle veda edeceğiz, tüm ilişkilerde kendinizi daha rahat ifade edecek, karşı tarafla olan diyaloglarda daha anlayışlı olacaksınız. Jüpiter retrosu yılsonuna kadar çeşitli fırsatların önünüze gelmesi, yarım kalan işlerinizin toparlanması adına şanslar vadediyor. Çocuklarınızla ilgili önemli gündemler öne çıkabilir, başlatmak istediğiniz projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Kimileri para kaynağını yeni bir iş için kullanabilir. Sağlığınıza dikkat edin ve önemseyin. Temponuz artarken, çabanızın karşılığını alabilir, takdir ve başarı görebilirsiniz.