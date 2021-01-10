Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Uranüs ve Mars burcunuzda. Kendinizi enerjik hissederken, her konuda sabırsız davranışlara girebilirsiniz.

Tepkilerinize, oluşabilecek gerginliklere dikkat edin. Aile büyükleri, ebeveynler, otorite figürleri veya üstlerinizle, devletle ilgili hukuksal işleriniz varsa çeşitli gerginlikler yaşanabilir. Ay boyunca isteklerinizi ifade edecek, ortaya çıkaracaksınız. Hareketli ve özgüvenli olacaksınız. Kendinize güveniniz artıyor. İkili ilişkilerde ani çıkışlara dikkat edin. Anlaşmazlıklarda fevri hareketlerden kaçınmaya çalışın. Mars yükseleninizden geçerken sakarlık ve kazalara dikkat edin, ateşli hastalıklara karşı temkinli olun.