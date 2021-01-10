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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
10 Ocak 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Uranüs ve Mars burcunuzda. Kendinizi enerjik hissederken, her konuda sabırsız davranışlara girebilirsiniz.

Tepkilerinize, oluşabilecek gerginliklere dikkat edin. Aile büyükleri, ebeveynler, otorite figürleri veya üstlerinizle, devletle ilgili hukuksal işleriniz varsa çeşitli gerginlikler yaşanabilir. Ay boyunca isteklerinizi ifade edecek, ortaya çıkaracaksınız. Hareketli ve özgüvenli olacaksınız. Kendinize güveniniz artıyor. İkili ilişkilerde ani çıkışlara dikkat edin. Anlaşmazlıklarda fevri hareketlerden kaçınmaya çalışın. Mars yükseleninizden geçerken sakarlık ve kazalara dikkat edin, ateşli hastalıklara karşı temkinli olun.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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