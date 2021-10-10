Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yönetici gezegeni Venüs aşk, sevgi, arzularla birlikte dokunma, tat alma gibi duyuları bu burçta öne çıkartır.

Sahip olma kavramı, kaynakları arttırmak, zengin olmak ve hayattan keyif alma isteği belirginleşir. Lüks ve konfor arayışı vardır. Koç burcunun aksine kolay ve aceleci kararlar vermez. Sabırlı ve temkinli adımlar atmak ister. Tüm engellere rağmen iradeli ve azimli davranışlarıyla hedefine ulaşabilir. İnatçıdır. Sözünden kolay kolay dönmez. Sanatsal ve yaratıcıdır. Çevresi tarafından dürüst ve güvenilir olarak adlandırılır, ayakları yere sağlam basar. Boyun, boğaz, ses telleri, tiroidle ilgili rahatsızlıklarla karşılaşabilir. Zaman zaman miskin ve tembel olabilir.