Boğa Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız alanında bazı kopukluklar, değişimler yaşanabilir. Yeni çevrelere, organizasyon ve gruplara katılabilirsiniz.

Kariyerde bazı sorunlar, bazı bitişler ve yeni başlangıçlara yol alabilirsiniz. Hedef koymalı ve uzun vadeli girişimlerde bulunmalısınız. İlişkilerde bazı dönüşümler yaşanabilir. Maddi manevi fırsatlarla karşılaşacağınız bu dönemde finansal konularda paranızı doğru yönlendirin. Yatırımlarınızı sağlam yapın, riskli yatırımlardan, gereksiz harcamalardan kaçının.