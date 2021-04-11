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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

12 - 18 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
11 Nisan 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Sizin için geride kalmak, hayatı gözden geçirmek, hayatı sorgulamak adına Yeniay çeşitli fırsatları önünüze getirebilir.

İşiniz ve sağlığınızla ilgili konuları gözden geçirip, yeni düzenlemeler yapabilir, harekete geçebilirsiniz. Geçmişi geçmişte bırakma zamanı. Maddi konularda planlamalar yaparken, yeni görüşme kapıları karşınıza gelebilir. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Size iyi gelmeyen alışkanlıkları bırakabilir, işinizi, yaşamınızı değiştirebilirsiniz. Maneviyata yönelmek, içe dönmek ve bedeninizi dinlendirmek önümüzdeki 15 gün size iyi gelecektir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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