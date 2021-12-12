Boğa Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021
13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Evlilik, duygusal birlikteliklerde sorunlar karşınıza gelebilir. Mükemmele odaklanmak yerine yapıcı olmaya çalışın.
Yurtdışı, yabancılar, yaşam felsefeniz alanında gerileyecek Venüs eğitim, yüksek öğrenim, kişisel gelişim alanında aksaklıkları karşınıza getirebilir. Yeni bir eğitim kararınız varsa erteleyin. Yurtdışı ticaret, müşteriler, lojistik, iş anlaşmaları konusunda gecikmeler yaşanabilir. Eski ilişkilerden haberler, dava, mahkeme gibi konularda gecikmeler, beklenmedik sonuçlar söz konusu olabilir. Estetik işlemlerden kaçının, kaybolma ihtimaline karşı değerli eşyalarınıza dikkat edin.