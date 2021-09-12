Boğa Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021
13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeniniz Akrep burcuna geçerek tüm ikili ilişkileri öne çıkartacak.
Yeni iş başlangıçları, ortaklık kararları gündeme gelirken, eşinizin iş ve yaşamına dair yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız, sosyal ilişkileriniz bu dönem hareketlenebilir. Duygusal ilişkilerde yeni kararlar, yeni fırsatlar, ilişkinizin yenilenmesi, paylaşımların artışı söz konusu olabilir. Kimileriniz için yeni flörtler, aşk başlangıçları gündeme gelebilir.