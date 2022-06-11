Boğa Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022
13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün bütçeniz, ortak kazançlarınız, iş ortaklıklarınız ön planda olacak.
Eşinizin kazancında yenilik, gelir gider düzenlemeleri öne çıkarken, yeni bir iş başlangıcı ya da ortaklık kararı alabilirsiniz. Maddi tablonuzla birlikte nafaka, miras, borç, vergi, tazminat ödemeleri gündeminize gelebilir, kredi çekmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Harcamalarınız bu dönem artabilir. Yatırım kararı alabilir, bütçenizle ilgili başvurularınız varsa geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz.