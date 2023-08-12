Boğa Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023
14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Köklü değişim vurgusu devam ediyor. Ev hayatınızı, yuva alanınızı tetikleyen önemli değişim ve dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Kazançlarınız artabilir, işinizde yenilenme ve görev tanımında yenilikler yaşanabilir.
Kimileriniz taşınabilir, yer değiştirebilir, emlak alım satımı gerçekleştirebilir ve aile hayatınızdaki üyelerden birinin hayatında radikal bir değişime tanıklık edebilirsiniz. Uzun süredir devam eden planlar gerçekleştirebilir. Ebeveynlerin sağlıklarına özellikle kronik sorunlar, kalp, damar, tansiyon gibi rahatsızlıklara dikkat etmek gerekiyor. Her yeni kararınızı sakince ele alın, mantıkla hareket edin.