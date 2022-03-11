Boğa Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolunay size yaratıcı, pozitif, hayattan keyif alan bir dönemi getiriyor. Gelecek hedefleriniz, yetenekleriniz öne çıkarken, yeni yatırım kararı alabilirsiniz.

Kariyerle ilgili fikir değişimleri ortaya çıkabilir. Aşk hayatınızda yeni gündemler, romantik teklifler, birlikteliğinizle ilgili bazı dönüşümler yaşanabilir. Çocuk sahibi olmak, hamilelik, çocuklarınızla ilgili eğitim ya da onlarla ilgili hedeflerinizde güzel gelişmeler yaşanabilir. Hobi ve yeteneklerinizi değerlendirebilir, sosyal ve eğlenceli ortamlara dahil olabilirsiniz.