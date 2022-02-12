Boğa Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aile, ev, yuva alanlarınız tetiklenirken, gerek iş gerek özel hayatınızda sonuçlanma ve farkındalık yaratabilir.

Çalışmıyorsanız yeni bir işe başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda önemli dönüşümler yaşayabilir, değişik kariyer yapılandırmalarına girebilirsiniz. Evlilik kararı alabilir, yer, şehir değişimleri yaşayabilirsiniz. Bazı Yükselen Boğa burçları sorunlu birlikteliklere veda edebilir. Aile büyükleriyle ilgili konular, onların sağlıkları gündemde olabilir. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili şanslı etkiler gündemde olacaktır.