Boğa Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür ve Mars retrosu bitiyor, ilişkiler ve kariyer alanında yaşadığınız zorlukların, verdiğiniz emeklerin karşılığını alma vakti. Duran işleriniz hareketlenebilir, çalışmıyorsanız iş görüşmeleri yapabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz.
Kimileriniz iş kurabilir, taşınabilir, yer değiştirebilir. Hedefleriniz aktifleşirken, kazançlarda gecikme yaşayanlar için süreç düzelebilir. Bitirilmesi gereken ilişkilerde sonuca gidebilir, evlilik, boşanma, ebeveyn olmak gibi statünüzde değişimler yaşayabilirsiniz.