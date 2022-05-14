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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

Ay tutulması tüm ikili ilişkilerinizi mercek altınıza alarak yaşamınızda ciddi değişimler yaratacak. Evlilik, iş ortaklığı, aşk ilişkilerinde sorunlarla mücadele etmeniz gerekebilir.

Sorunlu birliktelik, evliliklerde ayrılık, boşanma kararı alınabilir, ortaklığınız varsa yollar ayrılabilir. Önümüzdeki 6 ay imajınızda, fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Bağışıklığınıza, kronik rahatsızlıklarınıza dikkat edin. Jüpiter Koç geçişi size ilahi koruma getirecektir.

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