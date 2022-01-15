Boğa Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay Merkür retrosunun etkisiyle iletişim konularında aksaklılara işaret edebilir.

Yakın arkadaşlar, kardeşler, akraba ve komşularla ilgili ortak gündemler, onların hayatındaki önemli konular gündeme gelebilir, haberler alabilirsiniz. Seyahat planı yapıyorsanız ya da yaptıysanız çıkabilecek aksaklıklara karşı temkinli olmalısınız. Yurtdışı hedefleriniz varsa sonuçlanması, ya da retronun etkisiyle gecikmesi söz konusu olabilir. Medya, basın yayın, hukuksal konularda bazı düzenlemeler öne çıkarken, projeler, evrak, başvuru alanlarında bazı sorunlar karşılaşabilirsiniz.