Boğa Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Uranüs burcunuzda yeniayda etkili, sizin için sürprizli, kimi zaman beklenmedik konuları gündeme getirebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, bir sözleşme imzalayabilir, bir ortaklıkla el sıkışabilirsiniz.

Yeteneklerinizi değerlendirmek, kendinizi ön plana çıkarmak, yaratıcı yönlerinize odaklanmak ve bunu paraya çevirmeniz için güzel bir dönem. Çocuk sahibi olmaya karar verebilir, hamilelik, doğum gibi gündemler öne çıkabilir. Çocukları olanlar için yeni gelecek planları yapılabilir, kimileri için eğitim hayatı, işi, düzeniyle ilgili değişimler yaşanabilir. 19 Eylül sonrası ciddi anlaşmalar, yatırımlar için daha uygun tarihler.