Boğa Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay sırtınızı döndüğünüz 12.evinizde gerçekleşiyor. Duygusal ilişkilerinizde, kariyerinizde bazı pürüzler anlaşmazlıklar karşınıza gelebilir.

Dedikodular ya da arkanızdan dönen bazı dolaplarla yüzleşebilirsiniz. Psikolojik olarak endişeli ve gergin hissedebilirsiniz. Bazı gizli konular açığa çıkabilir. Yeni mesleki başlangıçlar, yarım kalan konuların tamamlanması, yeni imzalar ve anlaşmalar söz konusu olabilir. Dava ve mahkeme gibi hukuksal beklentileriniz varsa sonuçlanması söz konusu olabilir.