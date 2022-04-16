Boğa Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İş ortamı, genel günlük rutininiz öne çıkarken, sağlık alanı önümüzdeki 15 gün öne çıkacaktır.



Tedaviler, kronik rahatsızlıkları şifalandırmak gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilir, görev ve pozisyon değişimi gerçekleşebilir, beklediğiniz işlerle ilgili belirsizlik ortadan kalkabilir. Hizmet aldığınız kişilerde yeni başlangıçlar ya da yol ayrımları yaşanabilir. Yeni iş görüşmeleri, iş anlaşmaları meydana gelebilir.