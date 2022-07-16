Abone Ol

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

Ailevi konular, ebeveynlerin sorumlulukları, eşinizin yaşamıyla ilgili gündemler, değişimler, yenilikler önümüzdeki 1 ay öne çıkacak.

Köklü ailevi yenilikler ya da ailevi ortak kararlar meydana gelebilir. Merkür de Aslan burcuna geçerek kaynaklarınızı arttırmak, imza ve kontrat gibi yenilikleri öne çıkartabilir. Kazançlarınız artabilir. Gayrimenkul, toprak alım satım, kiralama, tadilat, taşınma konuları dikkat çekebilir. İlişkilerde ne istediğinize dair sorgulamalar yapabilir, radikal kararlar alabilirsiniz.
18 Temmuz - 11 Ağustos Venüs Yengeç burcunda: Sonuca varmak için aceleye gerek yok İlginizi Çekebilir 18 Temmuz - 11 Ağustos Venüs Yengeç burcunda: Sonuca varmak için aceleye gerek yok