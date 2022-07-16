Boğa Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ailevi konular, ebeveynlerin sorumlulukları, eşinizin yaşamıyla ilgili gündemler, değişimler, yenilikler önümüzdeki 1 ay öne çıkacak.
Köklü ailevi yenilikler ya da ailevi ortak kararlar meydana gelebilir. Merkür de Aslan burcuna geçerek kaynaklarınızı arttırmak, imza ve kontrat gibi yenilikleri öne çıkartabilir. Kazançlarınız artabilir. Gayrimenkul, toprak alım satım, kiralama, tadilat, taşınma konuları dikkat çekebilir. İlişkilerde ne istediğinize dair sorgulamalar yapabilir, radikal kararlar alabilirsiniz.