Boğa Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle sizin döneminiz başlıyor. Gezegenlerin burcunuzdaki dizilimi size yenilikler, fırsatlar çıkartacaktır.

Çevrenizde plan ve hedeflerinizle dikkat çekeceksiniz. İletişiminiz, yapmak istediğiniz projeler adına adım atma zamanı. Aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde, evliliğinizde uyum ve ahengin yükseldiği bir dönem olacak. Sosyalleşeceksiniz. Yeni kararlar alabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Fiziksel görüntünüzde güzel değişimler söz konusu olabilir. 19-25 haftası Uranüs sizin değişiklik arzunuza hizmet edecektir. Maddi konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.