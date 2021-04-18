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Boğa Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Boğa Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Boğa Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

20 Nisan itibariyle sizin döneminiz başlıyor. Gezegenlerin burcunuzdaki dizilimi size yenilikler, fırsatlar çıkartacaktır.

Çevrenizde plan ve hedeflerinizle dikkat çekeceksiniz. İletişiminiz, yapmak istediğiniz projeler adına adım atma zamanı. Aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde, evliliğinizde uyum ve ahengin yükseldiği bir dönem olacak. Sosyalleşeceksiniz. Yeni kararlar alabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Fiziksel görüntünüzde güzel değişimler söz konusu olabilir. 19-25 haftası Uranüs sizin değişiklik arzunuza hizmet edecektir. Maddi konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

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