Boğa Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür İkizler burcu geçişi maddi konuları öne çıkartıyor.

Finansal gelişmelerde yeni haberler, çözümler, parayla ilgili konular gündeminize yerleşebilir. Birden fazla alternatifi değerlendirebilirsiniz. Yatırım kararı alacaklar için şartları iyi değerlendirmelisiniz. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, gayrimenkul gündemi, harcamaların artışı, yeni iş görüşmeleri ortaya çıkabilir. Dolunay'ın etkileri devam ederken, ikili ilişkileriniz, duygusal hayatınızdaki farkındalık ve krizler devam edebilir. Çözüm yoluna gitmeye çalışın, aile içi iletişimde gerginliklere dikkat edin.