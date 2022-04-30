Boğa Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Burcunuzda meydana gelen tutulma önümüzdeki 6 ay değişim, dönüşüm ve yenilenme enerjisini getirecek. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Mayıs ayı sizin için çok önemli.

Kariyer ve sorumluluklarınız artıyor. Finansal güvencenize önem verecek, hedefleriniz için harekete geçeceksiniz. Eşinizin hayatında iş değişikliği, şehir ve yer değişimleri ortaya çıkabilir. Kendinizi daha iyi ifade edecek ve cesaretleneceksiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle 28 Mayıs'a kadar maddi konularda kısıtlanma ya da beklediğiniz bir işin gecikmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.