Boğa Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay finansal evinizi aydınlatıyor. Yeni iş fırsatları yakalayabilir, bütçenizle ilgili gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Ticari kazançlar, beklediğiniz bir parasal konunun çözülmesi ya da elinize geçmesi gündeme gelebilir. Kimileri için miras, nafaka, tazminat gibi maddi beklentilerle ilgili ödüller söz konusu olabilir. Ancak yönetici gezegeninizin bugün retroya başlaması size risk almak konusunda 30 Ocak'a kadar temkine davet ediyor. Yurtdışı, yabancılar, hukuksal konularda bazı gecikmeler, ertelemeler yaşanabilir. Bu dönem yarım kalmış işlerinize odaklanın. Geçmiş aşklar, eş, birlikteliklerden haberler, karşılaşmalar gündeme gelebilir.